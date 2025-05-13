Galatasaray, Trabzonspor ile yarın karşılaşıyor

GALATASARAY GAZİANTEP’E GİTTİ
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile mücadele edecek Galatasaray, maçı oynayacağı Gaziantep’te bulundu. Final öncesi son antrenmanını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptıktan sonra, İstanbul Havalimanı’na geçti.
MAÇ SAATİ VE YERİ BELİRLENDİ
İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden özel uçakla Gaziantep’e giden kafilede yöneticiler de bulunuyor. Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali, yarın saat 20.45’te Gaziantep Stadyumu’nda gerçekleşecek.