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Galatasaray, Trabzonspor Maçı İçin Hazırlanıyor

ANTRENMAN HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Türkiye Kupası Finali’nde 14 Mayıs Çarşamba günü Trabzonspor ile mücadele edecek olan Galatasaray, antrenmanlarına devam ediyor. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk’un gözetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı.

FAZLA GÜÇLENMEK İÇİN TAKTİK ÇALIŞMALAR

Antrenman, 10’a 2 top kapma egzersizi ile sürdürüldü. Futbolcular, 3 takıma bölünerek dar alanda minyatür kaleye karşı taktik maçı yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarınki antrenmanla son verecek ve ardından Gaziantep’e yola çıkacak.

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