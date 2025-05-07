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Galatasaray, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

GALATASARAY MAÇ HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİYOR

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında karşılaşacağı Trabzonspor maçı için hazırlıklarına devam ediyor. Bugün yapılan antrenmanın gerçekleştirildiği yer Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri oldu. Teknik Direktör Okan Buruk’un yönetiminde, idman dinamik ısınma ile başladı ve sıcak bir atmosferde ilerledi.

ANRENMANIN İÇERİĞİ VE YARINKİ PLAN

Takım, antrenmanın devamında iki grup oluşturarak 10’a 2 topa sahip olma çalışmaları gerçekleştirdi. İdman, taktik çalışmayla tamamlandı. Galatasaray, hazırlıklarını yarın saat 11.00’de yapılacak bir idmanla sürdürecek.

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