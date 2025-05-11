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Galatasaray, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

GALATASARAY HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finali için Trabzonspor ile 14 Mayıs Çarşamba günü Gaziantep’te oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayarak çalışmalarını yoğunlaştırdı. Kulüpten elde edilen bilgilere göre, antrenmanlar Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde, teknik direktör Okan Buruk’un yönetiminde gerçekleştirildi.

ANRENMAN DETAYLARI

Antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladıktan sonra iki grup halinde yapılan 6’ya 2 pas organizasyonlarıyla sürdü. Bu süreçte, topa sahip olma çalışmalarına özel önem verildiği ifade edildi. İdman, çift kale maçla tamamlandı. Galatasaray, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarınki antrenmanla sürdürecek.

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