Galatasaray, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

GALATASARAY’IN HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Galatasaray, 14 Mayıs Çarşamba günü Gaziantep’te Trabzonspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası finali için hazırlıklarını sürdürüyor. Takım, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanla çalışmalarına devam etti.

ANRENRMAN DETAYLARI

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın ilk kısmı basına açık olarak gerçekleştirildi. Antrenman, ısınma ve pas çalışmasıyla başlangıç yaptı. Daha sonra futbolcular, 10’a 2 top kapma organizasyonu ile dar alanda minyatür kale taktik maçı yaparak idmana devam etti.

Galatasaray, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sona erdirecek. Antrenmandan sonra takım, Gaziantep’e hareket edecek.