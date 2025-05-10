Galatasaray, Trabzonspor’u 2-0 yendi

GALATASARAY’IN TRABZONSPOR GALİBİYETİ

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında deplasmanda Trabzonspor’u 2-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Bu karşılaşmayı HT Spor ekranlarında değerlendirirken Rıdvan Dilmen, Galatasaray’ın Trabzonspor karşısında sezonun en iyi performansını gösterdiğini belirtti. “Bugün Galatasaray en formda kadrosuyla sahaya çıktı. Galatasaray maça iyi başladı ama 20. dakikadan sonra oyun kırıldı. Maç Muslera ile Trabzonspor arasında geçti. Burada da devre arası yetişti. İkinci yarıda ise Galatasaray bir anda vitesi 2’den 5’e çıkardı. Topu rakipten çok çabuk kazandılar ve sezonun en iyi maçlarından birini oynadılar” şeklinde değerlendirme yaptı.

ŞAMPİYONLUK AÇIKLAMALARI

Şampiyonun Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinden sonra netleştiğini vurgulayan Dilmen, “Galatasaray, Fenerbahçe ve birçok kulüp kabullenmişti. Kadıköy’deki Beşiktaş maçından sonra şampiyon belli oldu. Ali Koç ve Mourinho da bunu söyledi” dedi. Galatasaray’ın son dönemdeki performansına ilişkin olarak, “Son 7 maçtaki Galatasaray, ligin en iyi olan takımı, tartışmasız. Oyun oynuyorlar, pres yapıyorlar. Çok etkili performans gösterdiler. Bugünkü ikinci 45 dakikada da öyle” ifadelerini kullandı.

KÜME DÜŞME HATTI İLE İLGİLİ YORUMLAR

Süper Lig’de pazar günü oynanacak ve küme düşme hattıyla yakından ilgili Sivaspor-Bodrum FK maçı hakkında da Rıdvan Dilmen, “O maç karakolda biter. Alanyaspor kazandığı için daha da önem kazandı. El ele de düşebilirler” şeklinde konuştu. Bu açıklamalar, ligin son döneminde yaşanan gelişmeleri büyük bir merakla izleyen futbolseverler için önemli bir değerlendirme sunuyor.