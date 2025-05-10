Galatasaray, Trabzonspor’u 2-0 Yendi

GALATASARAY’IN TRABZONSPOR GALİBİYETİ

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor’u 2-0’lık skorla yenerek önemli bir galibiyet aldı. Galatasaray’ın bu başarısını Ekol Sports YouTube kanalında değerlendiren Evren Turhan, oyuncuların kalitesine dikkat çekti.

KALİTELİ OYUNCULARA SAHİP

Evren Turhan, “Galatasaray’ın çok kaliteli ayakları var. Kötü olduğunda da Osimhen çıkıyor, bitiriyor. Bir gün Barış Alper bitiriyor, diğer gün Yunus Akgün bitiriyor. Bugün Morata çıktı bitirdi.” ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılıların oyuncu performanslarının çeşitliliği, takımın gücünü artırıyor.

BÜYÜK TAKIMLARA ÇAĞRI

Turhan, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un gelecek sezon iyi kadro kurmaları gerektiğine de değindi. “Galatasaray ile böyle yarışamazsın. Büyük takımlardan ricam lütfen Galatasaray ile yarışabilecek bir kadro kurun. Kaliteli kadrolar olsun yoksa böyle giderse 10 yıl daha Galatasaray şampiyon olur. Her hafta Galatasaray yenilsin diye böyle beklersin. Fark çok açıldı.” şeklinde uyarıda bulundu. Bu ifadeler, rakip takımların güçlenmesinin Galatasaray ile olan rekabette önem taşıdığını vurguluyor.