Galatasaray, Trabzonspor’u 2-0 Yendi

GALATASARAY’IN ZAFERİNİN ARDINDAN YUNUS AKGÜN’ÜN DEĞERLENDİRMESİ

Süper Lig’in 35. hafta mücadelesinde Galatasaray, Trabzonspor’u deplasmanda 2-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Sarı-kırmızılı takımın oyuncularından Yunus Akgün, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Bu karşılaşma ile ilgili olarak, “İlk 10 dakika pozisyonlar bulduk. Sonra Trabzonspor ilk yarının son 15 dakikasında pozisyonlar buldu. İlk yarıda istediğimiz pozisyonları bulamadık. Devre arasında konuştuk. Abdülkerim ağabeyin golüyle öne geçtik. Duran topları iyi çalışıyoruz ve bunun meyvesini alıyoruz. Önümüzde bir kupa var ondan sonra evimizde taraftarımızla birlikte şampiyonluğu kutlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ MAYIS AYI MESAJI

Yunus Akgün, mayıs ayı ile ilgili de önemli bir vurgu yaptı. “Mayıslar bizim. Bunu hep söyledik. Mayıslar gelince performansımız artıyor. Oynadığımız oyundan sezon başındaki gibi keyif almaya başlamıştık. Maçları az gol yiyerek ve çok gol atarak kazanmaya başladık. Son iki maçı final olarak bakıyoruz ve kupaları almak istiyoruz” diye ekledi. Akgün’ün bu açıklamalarının, takımın son dönem performansını ve hedeflerini daha iyi anlamak adına önemli olduğu söyleniyor.