Galatasaray, Trabzonspor’u Mağlup Edip Finale Çıkacak

GALATASARAY’IN KUPA HEDEFİ

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor’u mağlup ederek, 6 yıl aradan sonra kupayı tekrar kazanmak için sahaya çıkıyor. Ziraat Türkiye Kupası finali, yarın saat 20.45’te Gaziantep Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Sarı-kırmızılılar, bu sezon Türkiye Kupası’na gruplardan başlayarak, Konyaspor, Başakşehir ve Boluspor ile karşılaştığı C Grubu’nu 1 galibiyet ve 2 beraberlikle tamamlayarak, toplamda 5 puanla 2. sırada yer aldı. Çeyrek finalde Fenerbahçe’yi 2-1’lik skorla yenip yarı finale çıkan Cimbom, burada Konyaspor’u 5-1’lik skorla geçerek finale adını yazdırdı.

ÇİFTE KUPA HEDEFİ

Galatasaray, 2024-2025 sezonunu çifte kupayla kapatmanın peşinde. Sarı-kırmızılılar, öncelikle Türkiye Kupası’nda finalde Trabzonspor’u mağlup edip, bu mutluluğu yaşamak istiyor. Pazar günü Süper Lig’de oynayacağı Kayserispor maçında en az 1 puan alması durumunda ise 25. şampiyonluğunu ilan edecek. Son kez 2018-2019 sezonunda Türkiye Kupası’nda final oynayan Galatasaray, 15 Mayıs 2019 tarihinde Sivas’ta Akhisarspor’u 3-1’lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, 6 yıl sonra kupayı müzesine götürmek üzere sahaya çıkmakta.

GEÇEN SEZONUN PERFORMANSI

Galatasaray, 2024-2025 sezonunda Trabzonspor ile 2 kez karşılaştı. Süper Lig’deki bu müsabakalardan sarı-kırmızılılar 3 puanla ayrıldı. Cimbom, İstanbul’da 4-3’lük, Trabzon’da ise 2-0’lık skorlarla rakibini mağlup etmişti. Sezonun en son maçında Süper Lig’de Beşiktaş’a mağlup olan Galatasaray, ardından oynadığı 7 mücadelede galibiyet elde etti. Sarı-kırmızılılar, ligde Samsunspor, Bodrum FK, Eyüpspor, Sivasspor ve Trabzonspor’a karşı, Türkiye Kupası’nda ise Fenerbahçe ve Konyaspor’a karşı galip geldi.

GOLCÜ VICTOR OSIMHEN

Galatasaray bu sezon Türkiye Kupası’nda oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak rakip fileleri 13 kez havalandırdı ve kalesinde 5 gol gördü. Bu gollerin 3’ünü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen kaydetti. Süper Lig’de 24, UEFA Avrupa Ligi’nde 6 gol atan 26 yaşındaki futbolcu, toplamda bu sezon 33 gol bularak kariyerinin en golcü sezonunu yaşıyor. Osimhen’in ardından, kupada Roland Sallai ve Yusuf Demir 2’şer golle katkı sağladı.

BÜYÜK MAÇ PERFORMANSI

Galatasaray, bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 3’er, Trabzonspor ile ise 2 olmak üzere toplamda 8 karşılaşmaya çıktı. Aslan, geride kalan müsabakalarda 5 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Cimbom, sarı-lacivertlilerle oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik, siyah-beyazlılarla yaptığı 3 mücadelede ise 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken, bordo-mavililere karşı 2 maçta da galip geldi.