Galatasaray Transfer Çalışmalarını Sürdürüyor

GALATASARAY TRANSFER ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Süper Lig’in önde gelen ekiplerinden Galatasaray, yeni sezon için transfer girişimlerine hız katıyor. Sarı-kırmızılılar, uzun süredir peşinde oldukları iki dünya yıldızı kaleciyi kadrosuna katmak için çalışmalara devam ederken, beklenmedik bir rakip ile karşı karşıya kaldılar.

AL NASSR DA EDERSON İÇİN GİRİŞİMDE BULUNDU

ESPN’de yayımlanan haberlere göre, Jorge Jesus’un teknik direktörlüğünü yaptığı Al Nassr, Cristiano Ronaldo’nun da kadrosunda bulunduğu takım, Brezilyalı kaleci Ederson ile ilgilendi. 32 yaşındaki kaleciye alternatif olarak Porto’dan Diogo Costa’nın da transfer listesinde yer aldığı ifade edildi. Ederson, Manchester City ile olan sözleşmesinin son senesinde bulunuyor ve Premier Lig’de bu sezon oynanan iki karşılaşmada forma giymedi. 2017 yılından bu yana İngiliz kulübünün oyuncusu olan Brezilyalı file bekçisinin günümüzdeki piyasa değeri 20 milyon euro olarak belirtiliyor.