Galatasaray, Transfer İçin Hazırlık Yapıyor

GALATASARAY TRANSFER ÇALIŞMALARINI HIZLANDIRIYOR

Süper Lig’de şampiyonluk için gün sayan Galatasaray, yaz transfer dönemi için hazırlıklarını hızlandırıyor. Sarı-kırmızılılar, takımdan ayrılması beklenen oyuncular ve takviye yapılacak bölgeleri belirliyor. Sezon sonunda kaleci Muslera, Mertens, Torreira, Davinson ve Sara ile yolların ayrılacağı ifade ediliyor.

HEDEFLER ARASINDA YENİ TRANSFERLER VAR

Kaleci Muslera’nın yerine Real Madrid’de forma giyen Andriy Lunin’in adı geçiyor. 10 numara pozisyonu için ise Bayer Leverkusen’in yıldızı Granit Xhaka öne çıkıyor. Bu sezon çıktığı 48 maçta 2 gol ve 7 asistle dikkatleri çeken Xhaka, transfer çalışmaları için important bir aday olabiliyor. Diğer taraftan, Torreira, Davinson ve Sara’nın transfer pazarındaki durumu yönetimi düşündürüyor. Başkan Dursun Özbek ve ekibi, kadronun dağılmaması için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır. Ancak, kabul edilemeyecek teklifler gelmesi durumunda kadro kalitesinin düşmemesi için yeni transferler konusunda hazırlıklar yapılıyor.

KİRALIĞI BEKLENEN OYUNCULAR VE GÖZDAĞI

Galatasaray, kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen’in kararını bekliyor. Nijeryalı yıldızın takımdan ayrılması durumunda Paris Saint Germain’in oyuncusu Kolo Muani için tüm şartlar zorlanacak. Ayrıca, Ocak ayında Bayern Münih’e transfer olan Sacha Boey’in kiralanması da gündemde. Okan Buruk’un eski öğrencisini tekrar kadroda görmek istediği belirtiliyor.