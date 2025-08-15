Galatasaray, Transfer İçin İki Yıldızla Görüşüyor

GALATASARAY’IN TRANSFER HEDEFİ: WILFRIED SINGO

Yeni sezona hazırlık sürecinde transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk’un raporuna göre savunma hattını güçlendirmek için iki yıldızı hedef aldı. Buruk’un yönlendirmesiyle, yönetim Monaco’nun Fildişili oyuncusu Wilfried Singo ile Manchester City’nin deneyimli savunmacısı Manuel Akanji üzerine yoğunlaştı. 24 yaşındaki Wilfried Singo, sarı-kırmızılıların öncelikli hedefi oldu. Monaco formasıyla Ligue 1’de gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Singo, hem sağ bek hem de stoper pozisyonlarında görev alabiliyor. Galatasaray, bu oyuncu için 5 milyon euro kiralama bedeli ve 20 milyon euro satın alma opsiyonu içeren resmi bir teklifi Fransız kulübüne götürdü. Ancak Monaco, Singo için 30-35 milyon euro arasında bir bonservis beklentisi içerisinde.

MANUEL AKANJI İÇİN GÖRÜŞMELER HIZLANIYOR

35 milyon euro’luk ücreti yüksek bulan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Monaco Cephesi’nden gelen cevap karşısında şaşkınlığını gizleyemeyerek, yönetimine bu bedeli düşürmemeleri halinde görüşmeleri sonlandırması yönünde talimat verdi. Galatasaray’ın takip ettiği diğer oyuncu ise Manchester City’de forma giyen 30 yaşındaki İsviçreli stoper Manuel Akanji. Premier Lig’de Pep Guardiola’nın stratejisinde önemli bir rol üstlenen Akanji için sarı-kırmızılılar, İtalyan menajer George Gardi’ye tam yetki verdi. Oyuncunun sözleşme durumu ve mali koşullarına bağlı olarak görüşmelerin yakında sonuçlanması bekleniyor.