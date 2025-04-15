Galatasaray Transferde Bekir’e Yöneldi

GALATASARAY TRANSFER ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Trendyol Süper Lig’de zirvede yer alan Galatasaray, sezon sonunda şampiyonluk hedefine ulaşmak için çalışmalara devam ederken, transfer gündemini de şekillendirmeye başladı. Sarı-kırmızılı takımın transfer listesine beklenmedik bir ismin dahil olduğu öğrenildi.

BEKİR TURAÇ BÖKE YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre; Galatasaray, Sivasspor’un 25 yaşındaki forvet oyuncusu Bekir Turaç Böke’yi dikkatle izliyor. Bekir, Sivasspor’a transfer olmadan önce Denizlispor formasını giymiş ve bu sezonun başında bedelsiz bir şekilde kırmızı-beyazlı ekibe katılmıştı. Ayrıca, A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella’nın da Bekir’i takip ettiği belirtildi. Rıza Çalımbay döneminin ardından forma şansı bulan Bekir Turaç Böke, bu sezon Sivasspor formasıyla toplam 27 maça çıkarak 948 dakika süre aldı ve bu süre zarfında 5 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Bekir’in Sivasspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.