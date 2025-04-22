Galatasaray, TÜMOSAN’ı 5-1’le geçti

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor’u 5-1 mağlup ederek finale yükseldi. Teknik direktör Okan Buruk, takımının hedefinin kupayı kazanmak olduğunu açıkladı. Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında Buruk, rahatsızlık geçirerek maça başlayamayan hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy’a geçmiş olsun dileklerini iletti. İstedikleri oyunu sahaya yansıttıklarını belirten Buruk, son dönemde üst üste gelen iyi performansı sürdüreceklerini dile getirdi. “Hedefimiz, Galatasaray müzesine bir kupa daha götürmekti. Bugün istediğimizi başardık, finale ulaştık. Rakibimizi bekliyoruz. Umarım kupayı müzemize kazandırma şansımız olur.” diye konuştu.

UZUN BİR MAÇ SONRASI DENEYİM

Karşılaşma sırasında rakiplerinin oyun stilini bildiklerini ve buna göre hazırlık yaptıklarını ifade eden Buruk, “Rakibimizin baskılarını doğru paslarla kırdık. Rahat bir oyun sergiledik ve galip geldik. Çok fazla gol pozisyonuna girdik. İkinci yarının bazı bölümlerinde rakibimize pozisyon verdik ama net gol fırsatları yakaladık. Bugün bizim için önemli bir galibiyet aldık.” şeklinde konuştu. Buruk, bir gazetecinin sarı kırmızılıların son haftalardaki performansı ve kupa ile ligdeki konumu hakkında sorduğu soruya, “Yeni tesise geçmemiz çalışma kalitemizi artırdı. Güzel sahalar ve modern bir tesis edindirdik. Bu durum oyuncuların motivasyonunu yükseltiyor. Önemli olan kazanmak.” yanıtını verdi.

PERFORMANSIN YÜKSELİŞİ

Takımın güçlü bir oyuncu grubuna sahip olduğunu ifade eden Buruk, “Doğru zamanda yükseldik. Performansımızla, bu dönemden Avrupa Kupası’nda da yer alabilirdik. Bu yüzden üzgünüm. Türkiye Kupası finali oynamak, ligin son dönemine 5 puan önde girmek önemli. Konsantrasyonumuzu devam ettirmemiz gerekiyor. Son iki yılda taraftarımızla birlikte büyüdük ve bunu sürdürmek istiyoruz.” dedi.