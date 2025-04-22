Galatasaray, TÜMOSAN’ı 5-1 yendi

GALATASARAY FİNALE YÜKSELDİ

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor’u 5-1 yenerek finale adını yazdıran Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, kupayı kazanma hedeflerini dile getirdi. Buruk, maçın yapıldığı Konya Büyükşehir Stadı’ndaki basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maç öncesi rahatsızlık geçiren hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy’a geçmiş olsun dileklerini ileten Buruk, istedikleri oyunu sahaya yansıttıklarını ifade etti. Buruk, son haftalarda artan takım performansını devam ettirmek istediklerini belirterek, “Hedefimiz, Galatasaray müzesine bir kupa daha götürmekti. Bugün maç sonunda istediğimizi başardık, finaldeyiz. Rakibimizi bekleyeceğiz. İnşallah Galatasaray’ın müzesine bir kupa daha kazandırma şansımız olur.” dedi.

DEĞERLİ BİR GALİBİYET ALDIK

Buruk, karşılaşmada rakibin oyununu önceden bildiklerini ve buna göre hazırlandıklarını aktardı. “Bugün genel olarak rakibimizin yaptığı baskıları doğru paslarla kırdık. Rahat bir oyun ve galibiyet oldu. Çok üstün bir oyun ortaya koyduk. Çok fazla gol pozisyonu girdiğimizi düşünüyorum. İkinci yarının belli bölümlerinde rakibimize verdiğimiz pozisyonlar oldu. Bunlar da normal ama yine çok net gol pozisyonlarına girdik. Bugün bizim için önemli, değerli bir galibiyet aldık.” şeklinde konuştu. Bir gazetecinin sarı-kırmızılıların son haftalardaki güçlü oyununa ilişkin sorusuna ise Buruk, “Yeni tesise geçmemiz, özellikle çalışma kalitemizi artırdı. Güzel sahalar, güzel bir tesis. Birçok şeyi çok daha profesyonel bir şekilde yaşadığımız bir tesise geçtik. Bu da oyuncuların motivasyonunu artırıyor. En önemli şey tabii ki kazanmak.” yanıtını verdi.

DOĞRU ZAMANDA YÜKSELDİK

Buruk, takımda çok iyi bir oyuncu grubunun bulunduğunu aktararak, “Onlarla birlikte de yükselen bir performansımız var. Bence doğru zamanda yükseldik. Bu dönemdeki bu performansımızla, yükselişimizde Avrupa Kupası’nda da yer alabilirdik. Bu yüzden üzüntülüyüm. Türkiye Kupası’nda final oynamak, ligin son periyoduna da 5 puan önde girmek önemli. Aynı konsantrasyonu devam ettirmemiz gerekiyor. Bundan önceki senelerde de yaptık. Son iki senede taraftarımızla birlikte hep yükseldik. Bunu devam ettirmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.