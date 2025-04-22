Galatasaray, Tümosan Konyaspor’u 5-1 Yendi

GALATASARAY’IN YARI FİNAL BAŞARISI

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor’u 5-1 yenerek finale yükselen Galatasaray’da, bu başarıyı 2 golle taçlandıran Sallai, duygularını paylaştı. Maç sonrasında MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda gazetecilere açıklamalarda bulunan Sallai, “İyi bir mücadele ortaya koyduk. Daha önemlisi takımın galip gelmesiydi. Hedefimiz finale gitmekti, bunu da başardık. Şimdi de yolumuza devam etmemiz gerekiyor.” şeklinde konuştu.

FORMAYI GİYMEK HER ŞEYDEN ÖNEMLİ

Sallai, sağ bek, sol bek veya kanat pozisyonunda oynamanın kendisi için fark etmediğini, önemli olanın takımda yer almak olduğunu belirtti. “Her zaman yüzde yüzümü vermeye hazırım. Bugün kanatta oynadım ve takıma iki golle katkı sağladım. Hocamız, önümüzdeki maçlarda ne düşünürse ben hazırım. Hızlı bir şekilde dinlenip kendimize gelmemiz gerekiyor. Hafta sonu çok önemli bir maçımız var, ona odaklanmamız gerekiyor. Kazanmaya devam etmek istiyoruz.” ifadeleriyle motivasyonunu dile getirdi.

YUNUS AKGÜN’ÜN 100. MAÇ HAZRANI

Galatasaray formasıyla 100. maçına çıkan Yunus Akgün, bu anın kendisi için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı olduğunu söyledi. Galatasaray altyapısından yetiştiğini hatırlatan Akgün, “Uzun yıllar burada kalmak istiyorum. Çok mutluyum, çok gururluyum, finalle kaldık. Hedefimiz iki kupa, iki kupayı da kazanmak istiyoruz.” dedi. Performanslarındaki yükselişin kendilerine keyif ve moral verdiğini belirten Akgün, “İnşallah bu şekilde devam ederiz. Her maç bizim için final, böyle devam etmek istiyoruz.” şeklinde konuştu.

SAAKTIĞIM DURUM VE HEDEFLERİM

Yunus Akgün, sakatlığıyla ilgili olarak da bilgi verdi. “Şu anda çok daha iyi durumdayım. İlk başlarda ağrımı daha çok hissediyordum, ama şu anda daha iyiye gidiyor. Toparlıyorum ve fiziksel olarak da daha yükseğe çıkmaya çalışıyorum. İnşallah böyle devam ederim.” dedi.