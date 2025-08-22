Galatasaray, Türkiye Kupası’na odaklandı

GALATASARAY’DA TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Galatasaray Başantrenörü Yakup Sekizkök, daha kapsamlı ve uzun süre hizmet edecek bir kadro oluşturma amacıyla transfer çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Sekizkök, “Öncelikli hedefimiz Türkiye Kupası” dedi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi temsilcisi Galatasaray’da, basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sekizkök, lig ve Avrupa kupalarını düşünerek kapsamlı bir kadro için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. “Kadromuz yeni. Errick de geri döndü. Tekrar bizimle beraber. Geçen sene de başarılı bir sezon geçirdi.” sözleriyle oyuncularına dikkat çekti. Ayrıca yeni yabancı oyuncuların ve genç yeteneklerin eklenmesiyle Avrupa’daki hedeflerine ulaşacak bir ekip kurmayı hedeflediklerini vurguladı.

KADRODA DEĞİŞİKLİKLER VAR

Sekizkök, Türk kadrosundaki değişikliklerden de bahsetti. Zekeriya, Yiğit Tekin ve Tibet gibi isimlerin yanı sıra ABD’de eğitim alan Efe’nin de kadroya katıldığını ifade etti. Transfer çalışmalarının hâlâ devam ettiğini ve her pozisyon için istenen oyunculara sahip olduklarını söyleyen Sekizkök, geçmiş sezonlarda yaşanan sakatlık sorunlarının da bu yıl çözülmesini umuyor. “Bu sezon, sponsorlarımızın da desteğiyle daha rahat bir transfer dönemi geçiriyoruz” diyen Sekizkök, mevcut kadroya takviyeler yaparak yollarına devam etmek istediklerini belirtti.

YERLİ ROTASYON TAMAMLANDI

Devamlılığı olan bir ekip oluşturduklarını kaydeden Sekizkök, yerli rotasyonlarının tamamlandığını aktardı. Can Korkmaz’ın geçen yılki sakatlığı sebebiyle beklenen katkıyı veremediğini, bu yıl kendisinden büyük beklentiler olduğunu açıkladı. Ayrıca Buğra’nın devam ettiğini, Muhsin’in çok iyi bir sezon geçirdiğini ve Rıdvan’ın EuroLeague’den kadroya katıldığını belirtti. Sekizkök, genç oyuncular ile birlikte uzun süre Galatasaray’a hizmet edecek bir kadro oluşturduklarını ifade etti.

TÜRKİYE SÜPER LİGİ AVRUPA’YI GEÇTİ

Galatasaray’ın Başantrenörü, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin zorlu takımlardan oluştuğunu vurguladı. “Lig zorlaştı. Henüz kadrosunu kuramamış birkaç takım daha var. Özellikle lige yeni çıkan Erokspor ve Trabzonspor iddialılar.” diyerek rakiplerin güçlülüğüne atıfta bulundu. Sekizkök, “Basketbol Süper Ligi, bence artık Avrupa’nın en iyi ligi. Bu anlamda İspanya ligini geçtiğimizi düşünüyorum. Ligimizde herkes herkesi yenebiliyor.” ifadeleriyle ligin rekabetçi yapısını ortaya koydu.

HEDEF TÜRKİYE KUPASI

Yakup Sekizkök, her kulvarda iddialı olduklarını belirtti ancak öncelikli hedeflerinin Türkiye Kupası olduğunu belirtti. “Fikstür her türlü zor. Ligde her takım zor. Galatasaray, kazanmak için oynayacaktır.” sözlerini kullanan Sekizkök, yeni kadrolarıyla hedeflerinin daha ileriye gideceğini söyledi. “Öncelikli hedefimiz Türkiye Kupası olacak” açıklamasıyla iddialarını pekiştirdi.