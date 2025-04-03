Galatasaray, Türkiye Kupası’nda Çeyrek Finalde

MAÇ SONUCU VE KUPA YOLU

Fenerbahçe ve Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşılaştı. Ülker Stadyumu’nda gerçekleşen bu mücadelede, sarı – kırmızılı takımlar 2-1’lik galibiyetle öne geçerek çeyrek finale adını yazdırdı.

HAKEMİN YETKİLERİ VE TEPKİLER

Karşılaşmanın hakemliğini üstlenen Cihan Aydın, 4 kez kırmızı karta başvururken toplamda 10 defa sarı kart gösterdi. Özellikle 85. dakikada Victor Osimhen’e sinyal verdiği sarı kart kararının sonrasında gelen tepkiler dikkat çekti.

SAMSUNSPOR’DAN GELEN REAKSİYON

Samsunspor Kulübü, sosyal medya aracılığıyla Fenerbahçe – Samsunspor maçı ve Fenerbahçe – Galatasaray mücadelesinde yaşananlarla ilgili olarak bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda ünlem ve soru işareti emojileriyle eleştirilerini dile getirdi. Öte yandan, Fenerbahçe ile Samsunspor arasında oynanan maçta sarı kart gören Marius Mouandilmadji’nin hakem Cihan Aydın’a temas ettiği gerekçesiyle ikinci sarıdan kırmızı kartla ihraç edilmesi dikkat çekici bir gelişme oldu.