Galatasaray, Türkiye Kupası’nı kazandı

GALATASARAY ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NI KALDIRDI

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’na ulaşarak büyük bir başarı elde etti. Gaziantep Stadı’nda Trabzonspor ile oynanan final mücadelesinin ardından kupa töreni gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılı ekip, final maçını 3-0 gibi bir skorla kazanarak şampiyonluk sevinci yaşadı. Maçın sona ermesinin ardından saha ortasına kupa töreni için bir platform kuruldu.

KUPA VE MADALYALAR TESLİM EDİLDİ

Şampiyon olan Galatasaray Futbol Takımı’nın teknik heyeti ile futbolcularına madalyaları, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından takdim edildi. Bu esnada TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, şampiyonluk kupasını takım kaptanı Fernando Muslera’ya teslim etti. Uruguaylı kaleci, kupayı aldıktan sonra takım arkadaşlarının önünde havaya kaldırarak coşkusunu ortaya koydu. Sarı-kırmızılı futbolcular ardından teker teker kupayı kaldırarak kutlama yaptı.

TARAFTARLA KUTLAMA

Futbolcular, podyumdaki kutlamaların ardından kupayla birlikte taraftarlarının bulunduğu tribünleri ziyarete geçti. Öte yandan Türkiye Kupası’nı ikinci olarak tamamlayan Trabzonspor’un teknik heyeti ve futbolcuları, seremoniye katılmadı.

Final karşılaşmasının en dikkat çeken ismi Galatasaray’ın Nijeryalı forveti Victor Osimhen oldu. Müsabakayı 2 golle tamamlayan Osimhen, spor yazarlarının oylarıyla maçın en iyi oyuncusu seçildi. 26 yaşındaki golcüye ödülünü, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar verdi.