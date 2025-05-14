Galatasaray, Türkiye Kupası’nı kazandı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor’u 3-0 yenerek 19. kez kupanın sahibi oldu. Bu maçta attığı 2 golle bu sezon toplamda 35 gole ulaşan Victor Osimhen, Türkiye’de bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu unvanına sahip oldu.

GALATASARAY’IN İLK GOLÜ

Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray, 2. dakikada Yunus Akgün ile bir gol pozisyonu buldu. Fakat, bu pozisyondan sonuç alamadıktan sonra Galatasaray, 5. dakikada golü buldu. Gelişen bir Galatasaray atağında, Osimhen’in ceza yayından yaptığı pasla Yunus Akgün, topu penaltı noktasına yerden iletti. Barış Alper, sağ ayak içiyle vuruşunu yaptı ve Galatasaray, maçın başında 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Galatasaray, Victor Osimhen’e derin bir top gönderdi. Osimhen, Okay Yokuşlu’dan topu kurtararak yakın direğin yanına sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Maçın 63.dakikasında Galatasaray, Osimhen ile farkı 3’e çıkardı. Morata’nın sağ kanata gönderdiği uzun pas sonrası Yunus Akgün, ceza sahasına doğru topu taşıdı ve kale sahasına yerden gönderdi. Osimhen, rahat bir pozisyonda sağ ayak içiyle vuruşunu yaptı ve top ağlarla buluştu.

REKOR KIRAN OSIMHEN

Osimhen, bu karşılaşmada attığı 2 golle toplamda 35 gole ulaştı. Yıldız oyuncu, daha önce Türkiye’de bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu olan Mario Jardel’in 34 gol rekorunu geride bırakarak bu alanda yeni rekorun sahibi oldu. Maçın geri kalanında başka gol olmayınca Galatasaray, 3-0’lık skorla kazanan taraf oldu. Sarı-kırmızılılar, 2018-2019 sezonundan sonra ilk defa Türkiye Kupası’nı kazanmayı başardı.

SÜPER LİG ŞAMPİYONLUĞU YOLUNDA

Galatasaray, ligde önümüzdeki hafta sonunda sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Bu maçı kazanması halinde veya 1 puan alması durumunda Süper Lig’deki şampiyonluğunu ilan edecek ve 25. şampiyonluğuyla birlikte 5. yıldızı takmaya hak kazanacak.