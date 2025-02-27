Galatasaray, Türkiye Kupasında Çeyrek Finalde

SON HAFTA MAÇI VE SONUÇ

Galatasaray, Türkiye Kupası C grubu son hafta mücadelesinde Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Gruptaki diğer takım olan Başakşehir ile aynı puan, ikili averaj ve averajda eşit olan sarı-kırmızılı ekip, sarı kart puanıyla çeyrek finale yükselmeyi başardı. Karşılaşmanın ardından Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

MAÇ DEĞERLENDİRMESİ

Okan Buruk, “Son maçta oynamayan 11 oyuncuyla maça çıktım. Oyunun başından sonuna kadar top bizdeydi. Rakibe pozisyon vermedik. Sonlara doğru ofansif oyuncularımızı artırdık. Maç içinde santrfor olmadan oynamanın sıkıntılarını yaşadık. Bir türlü topu içeri atamadık.” dedi. Ayrıca, “Günün sonunda benim için değerli olan oyuncularımın maç performanslarını görmek, sakatlıksız maçı kapatmak. Pazar günü çok önemli bir maça çıkacağız.” diyerek, Yunus’u uzun zaman sonra ilk 11’de oynatmanın kendileri için önemli olduğunu vurguladı.

ÇEYREK FİNAL HEDEFİ

Buruk, çeyrek finalde muhtemel rakiplerin Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe olabileceğine dikkat çekerek, “Biz Galatasaray’ız, kimle oynarsak oynayalım bu turu geçmek için elimizden geleni yapacağız. Keşke eşleşmeseydik diye korkumuz yok.” sözlerini kullandı.

ÖNEMLİ MAÇ HAZIRLIKLARI

Lig hakkında konuşmakta rahat edemediklerini belirten Buruk, açıklamalarına dikkat etmeleri gerektiğini, her maçı kazanmak için çaba göstereceklerini ifade etti. Galatasaray’ın teknik direktörü, “1 maç öncesine göre 11 değişik oyuncuyla başladık. Oyuncularımız çok değerli oyuncular. Onların kalitelerini görmek istedik.” dedi. Ancak, “Orijinal santrfor ile başlamadık. Morata’nın sakatlığı var.” diyerek önemli bir maça hazırlandıklarını da belirtti.

DISIPLIN CEZASI AÇIKLAMALARI

Buruk, Fenerbahçe derbisinden sonra PFDK’ya sevk edildiğini hatırlatarak, “1 maç ceza aldım. Bu sezon hiçbir teknik direktör bununla ilgili ceza almadı. Ceza unsuru oluşturacak hiçbir şey olmadı.” şeklinde konuştu. Ayrıca, rekabetin artmasının takım içindeki performansı artıracağını ifade etti.

KASIMPAŞA MAÇI İÇİN HAZIRLIKLAR

Buruk, son dönemdeki performanslarını değerlendirerek, “Bugün çok fazla pozisyona girdik, bitiremedik. Kasımpaşa maçı bizim için ölçü olacak.” dedi. Türkiye Kupası’nda ise, “Kupada kim olursa olsun korkmayacağız.” diyerek, hedef futbolda başarı için her türlü mücadeleyi vereceklerini vurguladı.

ELEŞTİRİLER VE DAHA FAZLASI

Eleştirilerle ilgili Buruk, “Bu eleştirileri kaldırmayacak biri olsam Galatasaray’da teknik direktör yapmam. Kötü iş yaptığımızda doğru eleştiren insanlar var.” şeklinde belirtti. Dönemsel olarak oyuncuların form durumlarına da değindi ve “Bu ay içerisinde 8 maç oynadık. Bu yarış, oyuncuların performansını tutmak benim birinci işim.” diyerek, takım içindeki motivasyonu yüksek tutma hedefinde olduklarını ifade etti.