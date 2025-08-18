Galatasaray Üç Futbolcu İle Ayrılıyor

GALATASARAY’DA YENİ SEZONDA YOLCULUK YAPAN FUTBOLCULAR

Süper Lig takımlarından Galatasaray, yeni sezon kadro yapılanması çerçevesinde bazı oyuncularla yollarını ayırıyor. Sarı-kırmızılı takımda, geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer edilen savunma oyuncusu Carlos Cuesta, Spartak Moskova ve Vasco da Gama’dan gelen teklifleri değerlendirme aşamasında bulunuyor.

BİR DİĞER FUTBOLCUDA KİRALIK TRANSFER

Galatasaray’ın stoperlerinden Victor Nelsson’un ise, Serie A ekiplerinden Verona’ya kiralık olarak gönderileceği bilgisi aktarılıyor. Bu transfer, takımın savunma hattında yapılan değişikliklerin parçası olarak görülüyor.

DERRICK KÖHN İÇİN BUNDESLİGA’DAN İLGİ

Sol bek oyuncusu Derrick Köhn için Bundesliga kulüplerinden ciddi bir ilgi mevcut. Werder Bremen ve Union Berlin’in transferde devrede olduğu öğrenildi. Galatasaray, Union Berlin’in teklifini kabul etmiş durumda ve imzaların kısa süre içinde atılması bekleniyor.