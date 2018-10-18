Galatasaray ceza beklemiyor

Galatasaray Kulübü, UEFA ile yapılan anlaşmadan umutlu. Sarı-kırmızı ekip, UEFA’dan ceza beklemiyor.

Galatasaray Kulübünün Riva arazisinde hayata geçirilecek “Düşler Vadisi Riva” projesinin tanıtım toplantısının ardından basın mensuplarıyla sohbet eden Mustafa Cengiz, UEFA ile yaptıkları anlaşmanın yeniden incelenmek üzere UEFA Finansal Kontrol Organı Soruşturma Dairesi’ne gönderilmesi kararına karşı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) başvurduklarını hatırlatarak, “Bu konuda herkes bir şeyler söylüyor, ahkam kesiyor. Yaklaşık 3,5 ay önce UEFA ile anlaşmayı yaptık. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Kendi topumuzu oynuyoruz. Stratejimiz var ve ona göre hareket ediyoruz. Ceza beklemiyoruz ama büyük konuşmamak lazım. Ne olacağını zamanla göreceğiz. Hukukçularımız yabancı. Yakın zamanda konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyeceğiz.” diye konuştu.

TRT