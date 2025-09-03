Haberler

Galatasaray, Uefa Kadrosunu Açıkladı

GALATASARAY’IN UEAFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSU AÇIKLANDI

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yer alacak olan takım kadrosunu açıkladı. Bu sezon Türkiye’yi temsil edecek sarı-kırmızılı ekip, kadro listesini UEFA’ya sundu.

KADRODA YER ALAN İSİMLER

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunda şu oyuncular bulunuyor: “Uğurcan Çakır, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Mario Lemina.”

İSTANBUL’DAN ŞAMPİYONLUK İDDİASI

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde başarılı bir performans sergileyerek gruplardan çıkmayı hedefliyor. Bu kadro ile büyük bir mücadele vermeyi planlayan sarı-kırmızılılar, taraftarlarının desteğiyle şampiyonluğu hedefliyor.

Sungurlu’da Kaza, İki Kişi Yaralandı

Sungurlu'da bir otomobilin takla atması sonucu iki kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri ulaşırken, yaralıların durumu stabil.
Yangın Kontrol Altına Alındı, Dönüşler Başladı

Kastamonu'nun Araç ilçesindeki orman yangınları kontrol altına alındı. Tahliye edilen 9 köyün sakinleri, evlerine dönüş yapmanın sevincini yaşıyor ve yangınla mücadele edenlere teşekkür ediyor.

