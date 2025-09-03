Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunu duyurdu

GALATASARAY’IN UEFA ŞAMPİYONLARI LİGİ KADROSU

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yer alacak kadrosunu resmi olarak duyurdu. Sarı-kırmızılı kulübün belirlediği kadro, dikkat çeken oyunculardan oluşuyor. İşte bu sezonki takımın kadrosu.

KALECİLER VE DEFANS OYUNCULARI

Kaleci pozisyonunda Uğurcan Çakır, Günay Güvenç ve Batuhan Şen görev alacak. Defans hattında ise Metehan Baltacı, Davinson Sanchez, Ismail Jakobs, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, Wilfried Singo, Kaan Ayhan ve Arda Ünyay bulunuyor.

ORTA SAHA VE FORVET HATTINDAKİ İSİMLER

Orta sahada güçlü bir ekip kurulmuş. İlkay Gündoğan, Lucas Torreira, Mario Lemina, Gabriel Sara, Berkan Kutlu, Yusuf Demir, Yunus Akgün ve Roland Sallai gibi önemli oyuncular yer alıyor. Forvet hattının ise Mauro Icardi, Leroy Sane, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Ahmed Kutucu gibi isimlerle güçlendiği görülüyor.

Galatasaray, bu oyuncularla UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek ve güçlü bir performans göstermeyi hedefliyor.