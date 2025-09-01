Haberler

Galatasaray, Uğurcan Çakır’ı alacak

GALATASARAY UĞURCAN ÇAKIR TRANSFERİNE YAKLAŞIYOR

Süper Lig’in önemli takımlarından Galatasaray, kaleci transferi konusunda gözünü Trabzonsporlu kaleci Uğurcan Çakır’a dikti. TRT Spor’da yer alan bilgilere göre, Galatasaray ile Trabzonspor arasında transfer konusunda anlaşma sağlandı. Trabzonspor’un Uğurcan için 25 milyon euro talep ettiği ve Galatasaray’ın bu bedeli ödemeye hazır olduğu bilgisi veriliyor.

SAĞLIK KONTROLLERİ İÇİN GÜNLERİ SAYIYOR

Öte yandan, milli takım kampında yer alan Uğurcan’ın transferiyle ilgili haber beklediği öğrenildi. Uğurcan’ın, Salı günü Galatasaray için sağlık kontrollerine girmesi bekleniyor.

UĞURCAN ÇAKIR’IN PERFORMANSI

Bu sezon Trabzonspor’un kalesini 4 maçta koruyan 29 yaşındaki milli kaleci, 1 gol yemiş ve 3 maçta kalesini gole kapatmayı başarmış durumda.

