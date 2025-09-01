Haberler

Galatasaray, Uğurcan Çakır’ı istiyor

GALATASARAY’IN KALECİ ARAYIŞLARI

Kaleci konusunda istediği başarıyı yakalayamayan Galatasaray, Başkan Dursun Özbek’in önderliğinde Süper Lig’e odaklandı. 61 Saat’te yer alan habere göre, Dursun Özbek, Trabzonspor’un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır ile ilgili olarak Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile bir toplantı yaptı. Haberde, Galatasaray’ın Uğurcan Çakır için 25 milyon euro ve çeşitli bonuslar içeren bir teklif sunduğu belirtildi.

TRANSFERE YAKINLAŞMA

Haberin devamında, Sarı-kırmızılıların bu transfer konusunda oldukça kararlı olduğu ve Trabzonspor’un da teklife olumlu baktığı vurgulandı. Anlaşmanın gerçekleşmesinin oldukça yakın olduğu ifade edildi.

UĞURCAN ÇAKIR’IN PERFORMANSI

Bu sezon Trabzonspor kalesini 4 maçta koruyan 29 yaşındaki milli kaleci, sadece 1 gol gördü ve 3 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

