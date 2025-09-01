Galatasaray, Uğurcan Çakır’la Anlaştı

Gündem

GALATASARAY’IN TRANSFER HEDEFİ UĞURCAN ÇAKIR

Galatasaray, kaleci transferinde aradığı oyuncuyu Türkiye’de buldu. Ederson, Senne Lammens ve Donnarumma isimlerinden istediği sonucu alamayan sarı-kırmızılı takım, gözünü Trabzonspor’un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır’a çevirdi.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardıklarına göre, Galatasaray ve Uğurcan Çakır arasında anlaşma sağlandı. Trabzonspor yönetimi, Galatasaray’ın transfer teklifi ile ilgili görüşmek için acil bir toplantı gerçekleştirdi.

PAZARLIK SÜRECİ BAŞLADI

Galatasaray ve Trabzonspor, Uğurcan Çakır’ın transferi için resmen görüşmelere başladı. Trabzonspor, Uğurcan Çakır için pazarlıklara 25 milyon euro’dan başladı.

