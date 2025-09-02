Haberler

Galatasaray, Uğurcan’ı Transfer Etti

GALATASARAY’IN STRATEJİK HAMLESİ

Galatasaray, UEFA’ya vermesi gereken listeyi son gününde önemli bir adım atarak güncelledi ve A Milli Takım’ın kalecisi Uğurcan Çakır’ı kadrosuna kattı. Trabzonspor’un kaptanı olan Uğurcan’ın transferi, Karadeniz kulübü tarafından yapılan açıklamada duyuruldu. Açıklamada, “Uğurcan Çakır’ın, Galatasaray Kulübü’ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Galatasaray Kulübü, kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 33 milyon euro garanti bedel ve 3 milyon euro şarta bağlı bonus olmak üzere toplam KDV dahil 36 milyon euro ödeme yapacaktır” ifadeleri yer aldı.

Uğurcan’ın Trabzonspor’dan ayrılması, özellikle kulübün taraftarları arasında derin duygusal anlar yaşanmasına sebep oldu. Transfer haberinin ardından gözyaşlarına boğulan bir taraftarın görüntüleri sosyal medyada oldukça fazla ilgi gördü. Trabzonsporluların, bu ani gelişmeye yönelik tepkileri ve duygusal paylaşımları, gecenin en çok konuşulan konusu haline geldi.

Chp Myk Toplandı, Hazırlıklar Devam Ediyor

CHP, Genel Başkan Özgür Özel önderliğinde 4 saatlik bir toplantı yaparak 102. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri ve Parti Programı Çalıştayı'nın hazırlıklarını değerlendirdi.
Tunceli’de Barış İçin Yürüyüş Düzenlendi

1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Tunceli'de gerçekleştirilen yürüyüşte toplumsal barışın önemi tartışıldı. DEM Parti İl Eş Başkanı barış mücadelesinin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

