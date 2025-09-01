Galatasaray, Uğurcan İçin 25 Milyon Teklif Etti

GALATASARAY’IN UĞURCAN ÇAKIR TEKLİFİ

Galatasaray, kaleci bulma çabaları çerçevesinde Trabzonspor’un milli kalecisi Uğurcan Çakır için 25 milyon euro ve ek bonuslar içeren bir teklif sundu. Sarı-kırmızılı takımın, oyuncuyla anlaşma sağladığı bilgisi de alındı. Trabzonspor yönetimi, bu gelişimin ardından Galatasaray’ın teklifini değerlendirmek amacıyla acil toplantı kararı aldı.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığına göre, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor’un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır için bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan ile bir araya geldi. Görüşmede, Galatasaray’ın 25 milyon euro artı bonuslardan oluşan dikkat çekici bir teklif sunduğu ifade edildi.

TARAFTARLARIN GÖZÜ UĞURCAN’DA

Galatasaray yönetiminin transferi bitirme konusundaki kararlılığı vurgulandı. Milli kaleci Uğurcan Çakır ile anlaşmaya varıldığı belirtilirken, Trabzonspor cephesi de Galatasaray’ın teklifini değerlendirmek üzere acil toplantı gerçekleştirdi. Bu sezon Trabzonspor formasıyla 4 maça çıkan 29 yaşındaki kaleci, yalnızca 1 gol yedi ve bu maçların 3’ünde kalesini gole kapatarak dikkatleri üzerine çekti.