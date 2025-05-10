Galatasaray Unicaja Malaga İle Karşılaşacak

MAÇIN DETAYLARI

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, yarın Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunun finalinde İspanyol takımı Unicaja Malaga ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, Yunanistan’ın Atina şehrindeki SUNEL Arena’da TSİ 20.00’de başlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, Dörtlü Final’in yarı finalinde İspanyol rakibi La Laguna Tenerife’yi 90-80’lik skorla geçerek finale adını yazdırdı. Unicaja Malaga ise Yunan ekibi AEK’yi 71-65 yenerek finale yükseldi. Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde Dörtlü Finale ulaşan La Laguna Tenerife ile AEK, final maçından önce TSİ 17.00’de üçüncülük maçı için karşılaşacak.

GALATASARAY VE UNICAJA MALAGA’NIN TARİHİ RENKLERİ

Galatasaray ile Unicaja Malaga, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde 5. kez karşı karşıya gelecek. Son yıllarda organizasyonda 2022-2023 ve 2024-2025 sezonlarında İspanyol ekibi ile mücadele eden Galatasaray, bu karşılaşmaların ikisini de kazanmıştı. Bu sezon son 16 turunda Unicaja Malaga’nın sahasında oynanan maçta İspanyol ekibi 97-91 galip gelirken, Galatasaray İstanbul’da 86-84’lük galibiyetle öne geçti.

DÖRTLÜ FİNAL’DE YENİLMEZLİK SERİLERİ

Sarı-kırmızılı ekip, Dörtlü Final’deki karşılaşmalarında La Laguna Tenerife ve Unicaja Malaga’nın Şampiyonlar Ligi’nde sürdürdükleri yenilmezlik serilerine son verdiklerini göstermiştir. Galatasaray, son 16 turunda Unicaja Malaga’yı 86-84 yenerek rakibinin arka arkaya kazandığı 18 maçlık serisini bitirdi. Ayrıca, Dörtlü Final’e namağlup ulaşan La Laguna Tenerife’yi yarı finalde 90-80’lik skorla mağlup ederek bu ekibin 14 maçlık yenilmezlik serisini de sonlandırdı.

İKİNCİ KUPA HEDEFİ

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Avrupa’daki ikinci kupası için zorlu bir mücadele verecek. Sarı-kırmızılılar, 2015-2016 sezonunda başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki ULEB Avrupa Kupası finalinde Fransız takımı Strasbourg ile karşılaştı. İlk maçı 66-62 kaybeden Galatasaray, rövanşta rakibini 78-67 yenerek şampiyonluk elde etti. Galatasaray, Unicaja Malaga ile oynayacağı final karşılaşmasından galip ayrılması halinde erkek basketbol branşındaki ikinci kupasını müzesine götürecek.