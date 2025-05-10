Galatasaray, Unicaja Malaga ile Maç Yapacak

BASKETBOLDA FINAL HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi finalinde İspanya ekibi Unicaja Malaga ile yarın yapılacak maç için hazırlarını sürdürdü. Müsabakanın gerçekleşeceği SUNEL Arena’da, başantrenör Yakup Sekizkök yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın basına kapalı kısmında takım, karşılaşmanın taktik çalışmalarını yaptı. Antrenmanın son 15 dakikası ise basın mensuplarına açık olarak şut çalışmasıyla tamamlandı. Sarı-kırmızılı ekip, yarın sabah yapacağı son idmanın ardından saat 20.00’de Unicaja Malaga ile karşılaşacak.

Galatasaray’ın basketbolcularından Micheal Young, final öncesinde takımın motivasyonunun oldukça yüksek olduğunu ifade etti. Young, antrenmanın ardından yaptığı açıklamada, “Takım, final öncesi harika hissediyor. Ben de harika hissediyorum. Kişisel olarak şu anda çok iyiyim. Özellikle dün akşamki La Laguna Tenerife galibiyetinin ardından final maçına çıkmaya hazırız.” dedi.

RAKİBE DİKKAT

Unicaja Malaga hakkında da yorumda bulunan ABD’li oyuncu, “Bu takımla daha önce karşılaştık. Şu anda yeni bir şey yok. Onları daha önce yendik, yine yenebiliriz. Sonuçta şampiyonluk maçına çıkacağız. Bu durum da bizim ekibe yeterli motivasyonu sağlıyor.” sözlerine yer verdi. Young, Unicaja Malaga’nın geçen sezonki başarılarının kendileri için bir tehdit oluşturmadığını belirtti. “Onlar geçen sezonun şampiyonu. Şu anda yeni bir yıldayız. Bu sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde şampiyonluğa ulaşmayı çok istiyoruz. Bu yıl kupayı müzemize götüreceğimize inanıyoruz.” şeklinde konuştu.