Galatasaray, Unicaja Malaga’ya 83-67 yenildi

BASKETBOL ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNDE GALATASARAY’IN SONUCU

Basketbol Şampiyonlar Ligi finalinde İspanyol temsilci Unicaja Malaga karşısında 83-67’lik skorla yenilen Galatasaray, organizasyonu 2. sırada tamamladı. Yunanistan’ın başkenti Atina’da gerçekleştirilen final karşılaşmasında Galatasaray ile Unicaja Malaga bir araya geldi. SUNEL Arena’da oynanan müsabakanın ilk çeyreğini İspanyol ekip 19-13’le önde bitirdi. İlk yarıyı 37-31’le önde kapatan Unicaja Malaga, 3. periyodu da 56-49’la sona erdirdi. İspanyol temsilcisi, son çeyrekte de istikrarlı bir performans göstererek maçı 83-67 kazanmayı başardı.

UNICAAJA MALAGA İKİNCİ KEZ ŞAMPİYON OLDU

Unicaja Malaga, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde üst üste 2. kez şampiyonluk yaşadı. Geçen sezon finale çıktığı La Laguna Tenerife’yi 80-75 yenerek kupayı kazanan Unicaja Malaga, şimdi de Galatasaray’ı yenerek bir kez daha zafere ulaştı.

BASKETBOL ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE FİNALE ÇIKAN 3. TÜRK TAKIMI

Sarı-kırmızılı ekip, Basketbol Şampiyonlar Ligi finalinde mücadele eden 3. Türk takımı olarak tarih yazdı. Önceki yıllarda Banvit ve Karşıyaka da bu ligde finale yükseldi. Banvit, 2016-2017 sezonunda Dörtlü Final’de Fransız ekibi Monaco’yu 83-74 yenerek finale yükseldi ancak finalde La Laguna Tenerife’ye 63-59 kaybetti. Karşıyaka ise 2020-2021 sezonunda Rusya’da yapılan 8’li finalde Casademont Zaragoza’yı 84-79 yenerek finale çıkma hakkı kazandı, fakat San Pablo Burgos’a 64-59 mağlup oldu. Böylece Galatasaray, Banvit ve Karşıyaka’nın ardından organizasyonda finale yükselen 3. Türk takımı oldu.

GALATASARAY, UNICAAJA MALAGA’YA İKİ KEZ YENİLDİ

Bu sezon Galatasaray, Unicaja Malaga’ya 2 kez mağlup oldu. Son 16 turunda Galatasaray ile J Grubu’nda mücadele eden Unicaja, sarı-kırmızılıları deplasmanda 86-84 yendi, iç sahada ise 97-91’lik skorla galip geldi. Unicaja Malaga, final karşılaşmasında da Galatasaray’ı 83-67 yenerek zafere ulaştı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, karşılaşmayı yerinde takip etti. SUNEL Arena’daki yerini alan Özbek, maçı futbol takımının teknik direktörü Okan Buruk ve kulübün yönetim kurulu üyeleriyle birlikte izledi. Ayrıca Yunan ekibi Panathinaikos’un baş antrenörü Ergin Ataman da bu müsabakada salonda yer aldı.