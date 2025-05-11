Galatasaray, Unicaja Malaga’ya Yenildi

MAÇIN SONUCU

Basketbol Şampiyonlar Ligi finalinde temsilcimiz Galatasaray, İspanya’nın Unicaja Malaga takımı ile karşılaştı. Atina’daki Sunel Arena’da gerçekleşen mücadelede Unicaja Malaga, 83-67’lik skorla galip geldi. Bu sonuçla birlikte Malaga, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde şampiyonluk elde etti.

İLK ÇEYREKTE GİREN BASKETLER

İlk periyotta hızlı hücumlarla sayı üretmeye başlayan İspanyol ekibi, Galatasaray’ın hücum organizasyonlarında yaşadığı sıkıntılar nedeniyle 6 top kaybı yaparak çeyreği 19-13 geride tamamladı.

İLK YARIDA FARK AÇILDI

İkinci periyoda hızlı bir biçimde başlayan Malaga, maçın başında farkı çift hanelere çıkardı. Ancak Galatasaray toparlanarak maça denge getirmeyi başardı. İlk yarının bitimine 0.7 saniye kala Delgado’nun Carter’a yaptığı faul sonrası gelen 3 serbest atışla Galatasaray, soyunma odasına 31-37 geride gitti.

İKİNCİ YARIDA DENGELİ MÜCADELE

2’nci yarının başlangıcında karşılıklı sayılarla geçildi. Malaga, farkı yeniden 9 sayıya çıkarmayı başardı. Galatasaray ise özellikle Tyrone Wallace ile etkili olmaya çalıştı, ancak bu periyottan da 49-56 geride ayrıldı.

SON PERİYODDA BAŞARISIZ SAVUNMA

Son periyotta Galatasaray, rakibinin sert savunmasına karşı Tyrone Wallace ve Cummings ile etkili olmaya çalıştı. Ancak savunma ribaundlarında sıkıntı yaşayıp dış şutları engelleyemeyince farkın açılmasına engel olamadı. Maç sonucunda Galatasaray, 67-83 mağlup olarak turnuvayı 2’nci sırada tamamladı.

SKOR DAĞILIMI

Galatasaray’ın oyuncuları: Young 3, Wallace 14, Sadık Emir Kabaca, Cummings 14, Blumbergs 12, Palmer Jr 11, Izundu 6, Buğrahan Tuncer 2, Delgado 3, Göksenin Köksal 2

Unicaja Malaga’nın oyuncuları: Diaz, Barreiro, Ejim 2, Kalinoski 11, Sima 7, Carter 14, Kravish 7, Balcerowski 1, Taylor 6, Perez 13, Osetkowski 9, Perry 13