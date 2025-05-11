Galatasaray, Unicaja’ya 83-67 yenildi

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLAR LİGİ HAYALİ SUYA DÜŞTÜ

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi finalinde Unicaja Malaga ile karşı karşıya geldi. Yunanistan’ın başkenti Atina’da gerçekleşen bu önemli mücadelede Galatasaray, sahadan 83-67’lik bir mağlubiyetle ayrıldı ve bu sonuçla turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

FİNAL MAÇI VE SONUÇ

Karşılaşma sona erdiğinde Galatasaray, büyük bir heyecan ve umutla çıktığı bu finalde istediği sonucu alamadı. Unicaja Malaga, rakibini geçerek galip geldi ve turnuvanın zaferini elde etti. Bununla birlikte, Galatasaray yine de turnuvayı ikinci sırada tamamlayarak önemli bir başarı elde etti.

TÜM GÖZLER ŞAMPİYONLUKTA

Galatasaray, bu maçla birlikte önümüzdeki organizasyonlarda daha fazla başarı elde etme hedefini sürdürüyor. Takım, gelecek hedeflerinde daha da güçlü bir performans sergilemeyi planlıyor.