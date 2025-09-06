Galatasaray, Usulsüz Girişleri Önleyecek

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında oynadığı Çaykur Rizespor maçında stadyuma usulsüz ve kaçak olarak giren taraftarlarla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Kulüp, e-bilet sisteminin teknik altyapısını sağlayan taşeron şirkete bağlı stat sorumlusunun bu kişileri içeri alması üzerine, emniyet güçlerinin hızlı müdahalesiyle şüphelilerin yakalandığını belirtti.

MAÇTAKİ USULSUZLUKLAR

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, “30.08.2025 tarihinde RAMS Park’ta oynanan Galatasaray – Çaykur Rizespor karşılaşmasında, kulübümüzün yapmış olduğu kararlı ve titiz takip sonucunda, Türkiye Futbol Federasyonu’nun e-bilet sistemlerinin teknik altyapısını sağlayan taşeron şirketinde görevli stat sorumlusunun çok sayıda kişiyi usulsüz ve kaçak şekilde stadyuma giriş yaptırdığı tespit edilmiş, şikayetimiz üzerine emniyet güçlerimizin hızlı müdahalesiyle ilgili şahıslar yakalanmıştır.” denildi. Ayrıca bazı kombine sahiplerinin hesap bilgilerini paylaşarak veya Passolig kartlarını başkalarına kullandırarak usulsüz giriş yaptıkları tespit edildi. Bu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldığı ve kombine kartlarının iptal edildiği açıklandı.

Galatasaray Kulübü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerine ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na teşekkür etti. Kulüp, her türlü karaborsa ve usulsüz bilet girişimine karşı taviz vermeden mücadele edeceğini ifade ederek, “Tespit ettiği her usulsüzlükte, yetkili makamlarla koordineli bir şekilde çalışarak, kulübümüz ile kamunun zarara uğratılmasına karşı etkin mücadelesini sürdürecektir.” açıklamasında bulundu.

YASAL DÜZENLEMELER

6222 Sayılı Kanun gereğince, federasyon, spor kulüpleri ve yetkililer dışında loca, VIP, kombine ve bilet satışı yapılamaz. Yetkisiz bilet satışı yapan kişilere altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ve yüz günden iki bin güne kadar adli para cezası uygulanabilir. Değerinin üstünde bilet satanlara ise bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz elli günden beş bin güne kadar adli para cezası verilebilir. Galatasaray, spor müsabakalarına ilişkin loca, kombine ve biletlerin yalnızca kulübün resmi satış kanalları aracılığıyla edinilmesi gerektiğini vurguladı. Kulüp, bu tür girişimlerin bildirileceğini de hatırlattı.