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Spor

Galatasaray, Vatanspor’u 3-2 Yenerek Kazandı!

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GALATASARAY’IN BAŞARILI MAÇI

Galatasaray Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde düzenlenen 9. haftanın başlangıç mücadelesinde ev sahibi olarak ağırlandığı Fatih Vatanspor’u 3-2’lik skorla mağlup etti. Maç Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleşti.

Karşılaşmanın 15. dakikasında Cansu Nur Kaya’nın attığı golle 1-0 geriye düşen Galatasaray, 72. dakikada Ebru Topçu’nun, 82. dakikada Maria Usme’nin ve 87. dakikada penaltı atışıyla Merie Gisele Manga’nın kaydettiği gollerle skoru 3-1’e taşıdı. Ancak müsabakanın 90. dakikasında Zeynep Gamze Koçer’in attığı golle konuk takım durumu 3-2’ye getirdi ama Galatasaray sahadan zaferle ayrıldı.

KIRMIZI KART OLAYI

Müsabakanın 85. dakikasında, Fatih Vatanspor oyuncusu Beyza Semercioğlu, rakip kaleye giden bir topu elle kesmesi sebebiyle kırmızı kart ile cezalandırıldı. Bu durum, Galatasaray’ın galibiyetini pekiştiren unsurlardan biri oldu.

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