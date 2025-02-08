Galatasaray ve Adana Demirspor 42. Kez Karşılaşacak

GALATASARAY VE ADANA DEMİRSPOR’UN KARŞILAŞMASI

Galatasaray ile Adana Demirspor, Süper Lig’de yarın 42. kez bir araya gelecek. İki takım arasındaki rekabet, 2 Ekim 1960’ta Adana’da oynanan ve 2-2 sona eren maçla başlamıştı. Bu mücadelede Galatasaray, 23 galibiyet alırken, Adana Demirspor 9 kez kazandı ve 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

GALATASARAY VE ADANA DEMİRSPOR’UN GOL İSTATİSTİĞİ

Galatasaray, 41 maçta 72 gol atarak önemli bir gol sayısına ulaşırken, Adana Demirspor, bu süre zarfında 33 kez rakip fileleri havalandırdı. İki takım arasındaki bu rekabet, futbolseverler tarafından dikkatle takip ediliyor.