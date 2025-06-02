GALATASARAY Ve BEŞİKTAŞ Sevk Edildi PFDK’ya

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ’IN SEVKİ

Galatasaray Kulübü, “çirkin ve kötü tezahürat”, “saha olayları” ve “talimatlara aykırı hareket” gibi nedenlerden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Beşiktaş Kulübü de benzer bir sebeple, yani “çirkin ve kötü tezahürat” sebebiyle kurula sevk edildiği bildiriliyor. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, 02.06.2025 tarihinde yapılan sevkleri açıkladı.

ONVO ANTALYASPOR VE GÖZTEPE OLAYLARI

Kurula yapılan sevkler arasında ONVO Antalyaspor Kulübü’nün 30.05.2025 tarihinde oynanan ONVO Antalyaspor-Trabzonspor müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “usulsüz seyirci alınması” sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi çerçevesinde PFDK’ya sevkine karar verildi. Ayrıca, bu müsabakada ONVO Antalyaspor Kulübü görevlisi Adnan Doğanay’ın “talimatlara aykırı hareketi”, Murat Akkaya’nın, Seher Karakaş’ın, Ömer Acar’ın ve U beydu llah Bayar’ın aynı sebepten dolayı tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verildi.

KASIMPAŞA ANTIMONİYALARI

Kasimpasa A.Ş. Kulübü antrenörü Anıl Demirci’nin 30.05.2025 tarihinde oynanan Kasımpaşa A.Ş.-Göztepe A.Ş. müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareket” sebebiyle PFDK’ya sevkine karar verildi. Ayrıca, Demirci’nin “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle de Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK’ya gönderildi.

DİĞER SEVKLER

Galatasaray A.Ş., 30.05.2025 tarihindeki Galatasaray A.Ş. – Rams Başakşehir Futbol Kulübü müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahürat”, “saha olayları” ve “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle PFDK’ya sevk edildi. Reeder Samsunspor Kulübü ise 01.06.2025 gününde oynanan Samsunspor – Bellona Kayserispor maçındaki “saha olayları” dolayısıyla PFDK’ya sevk edildi.

Ayrıca, Bellona Kayserispor Kulübü antrenörleri Fevzi Layiç ve Muhammed Türkmen’in, aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketleri” nedeniyle tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verildi. Aynı tarihde Beşiktaş A.Ş. Kulübü’nün, Sipay Bodrum FK – Beşiktaş A.Ş. müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle PFDK’ya sevkli olduğu belirtildi. Son olarak, Artı Değer Van Spor Kulübü ve Batman Petrol Spor A.Ş.’nin 01.06.2025 tarihinde oynadıkları 2. Lig Play-Off müsabakasındaki “saha olayları” sebebiyle PFDK’ya sevklerine karar verildi.