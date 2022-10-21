Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası’nda kuralar çekildi. Galatasaray ve Beşiktaş’ın 4. eleme turundaki rakipleri belli oldu.

Türkiye Kupası kura çekimi gerçekleşti. Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Kastamonuspor’u eleyerek 4. tura geçen Galatasaray ve 4. turda kura çekimiyle, Türkiye Kupası maçlarına dahil olan Beşiktaş’ın rakipleri belli oldu.

GALATASARAY’IN RAKİP BELLİ OLDU

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Yeşilyurt D.Ç. Ofspor ile eşleşti.

BEŞİKTAŞ’IN RAKİBİ BELLİ OLDU

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu maçında Serik Belediyespor ile eşleşti.

TÜRKİYE KUPASI 4. TUR EŞLEŞMELERİ

Turnuvaya 3. turdan başlayan Galatasaray’ın yanı sıra Beşiktaş’ın da rakibi belli oldu. Fenerbahçe ve Trabzonspor bu turda yer almayacak.

Türkiye Kupası’nda 4. tur eşleşmeleri şu şekilde:

Galatasaray – Yeşilyurt DÇ Ofspor

Beşiktaş – Serik Belediyespor

Yukatel Kayserispor – Sivas Belediyespor

Erzurum FK – Esenler Erokspor

Eyüpspor – Düzce Cam Düzcespor

Göztepe – Bucaspor

Altaş Denizlispor – Şanlıurfaspor

Hangi Kredi Ümraniyespor – Efeler 09 Spor

Corendon Alanyaspor – Sakaryaspor

Gençlerbirliği – Bayburt Özel İdare Spor

Bey Çimento Bandırmaspor – Teco Karacabey Belediyespor

İstanbulspor – Etimesgut Belediyespor

Gaziantep FK – Belediye Kütahyaspor

Adana Demirspor – Eşin Group Nazilli Belediyespor

Ankaragücü – Amed Sportif Faaliyetler

Bitexen Giresunspor – Ankaraspor

Kasımpaşa – 1461 Trabzon

Ankara Keçiörengücü – Bulvarspor

Yılport Samsunspor – Adanaspor

Altınordu – Bodrumspor

Çaykur Rizespor – Kırklarelispor

Boluspor – Tarsus İdman Yurdu

Yeni Malatyaspor – Uşakspor