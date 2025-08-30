Galatasaray ve Çaykur Rizespor Karşılaştı

MAÇIN ÇEKİŞMELİ İLK YARISI

Süper Lig’in dördüncü haftasında Galatasaray ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. İlk yarı oldukça çekişmeli geçti ve iki kez Çaykur Rizespor’un attığı goller ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

Karşılaşmanın 35. dakikasında Qazim Laçi, sol ayağıyla çektiği şutla topu ağlara göndermeyi başardı. Ancak VAR hakemi Onur Özütoprak, orta hakem Ali Yılmaz’ı uyararak pozisyon öncesinde ofsayt olduğu için golü iptal etti. Ardından, 44. dakikada Çaykur Rizespor bir gol daha buldu. Leroy Sane’in çok tehlikeli bir pozisyonda topu kaybetmesi sonrasında Laçi, Sowe’un pasıyla topu filelere gönderdi fakat bu gol de ofsayta takıldı.