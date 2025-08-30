Haberler

Galatasaray ve Çaykur Rizespor Karşılaştı

MAÇIN ÇEKİŞMELİ İLK YARISI

Süper Lig’in dördüncü haftasında Galatasaray ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. İlk yarı oldukça çekişmeli geçti ve iki kez Çaykur Rizespor’un attığı goller ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

Karşılaşmanın 35. dakikasında Qazim Laçi, sol ayağıyla çektiği şutla topu ağlara göndermeyi başardı. Ancak VAR hakemi Onur Özütoprak, orta hakem Ali Yılmaz’ı uyararak pozisyon öncesinde ofsayt olduğu için golü iptal etti. Ardından, 44. dakikada Çaykur Rizespor bir gol daha buldu. Leroy Sane’in çok tehlikeli bir pozisyonda topu kaybetmesi sonrasında Laçi, Sowe’un pasıyla topu filelere gönderdi fakat bu gol de ofsayta takıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, “Milli Mühendislik Kabiliyetimiz Teminatımızdır.” dedi. TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliği düzenleniyor. Gençlerin heyecanı, Türkiye’nin geleceğini inşa edecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliğinde Hızırreis platformunu inceledi ve gençlerin savunma mühendisliği alanındaki rolüne vurgu yaptı.
Tokat’ta Otomobil Devrildi, 3 Yaralı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde bir otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Erol Varol ve iki yolcu yaralanarak hastaneye sevk edildi.

