Galatasaray ve Çaykur Rizespor Maçı Heyecanlı

GALATASARAY İLE ÇAYKUR RİZESPOR MAÇININ SONUCU GÜNDEMDE

Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasındaki karşılaşmada atılan goller ve final skoru, spor dünyasının gündeminde önemli bir yer tutuyor. Maçı izleyemeyenler, atılan golleri ve dikkat çeken anları öğrenmek için özet görüntülere yöneliş gösteriyor. Futbolseverler, “Galatasaray Ç.Rizespor maçı kaç kaç bitti, skor sonucu ne oldu?” sorularının yanıtını ararken, Galatasaray’ın sahaya süreceği ilk 11 hakkında da bilgi edinmek istiyor.

GALATASARAY’IN EV SAHİPLİĞİ

Galatasaray, RAMS Park’ta gerçekleştirdiği son 19 Süper Lig maçında rakip kaleye 49 gol atmayı başarırken, kendi kalesinde ise yalnızca 15 gol gördü. Sarı-kırmızılı ekip, yüksek hücum gücü ile dikkat çekiyor ve seyircisine bol gollü, heyecan dolu karşılaşmalar sunmuş durumda. Süper Lig’in bu önemli karşılaşması, görkemli bir mücadele olarak öne çıkıyor.

MAÇIN CANLI YAYINI VE DETAYLARI

Süper Lig serisindeki bu kritik randevu, Bein Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma, Bein Sports 1 kanalından şifreli bir şekilde izlenebilecek olup, Digiturk 77. kanal, Kablo TV 232. kanal üzerinden, ayrıca çeşitli internet platformları aracılığıyla da takip edilebilecek. Galatasaray ile Çaykur Rizespor mücadelesi, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30’da başlayacak ve İstanbul’daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta gerçekleşecek.

Galatasaray, Süper Lig’de kendi sahasında oynadığı son 19 karşılaşmada mağlubiyet yaşamamış durumdadır. 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe’ye 1-0 yenilmesinin ardından, evinde çıktığı maçlarda 16 galibiyet ve 3 beraberlik ile dikkat çekici bir performans sergileyerek etkileyici bir seri yakalamıştır. Mücadelenin golleri ve özet görüntüleri, Bein Sports’un yayın platformları aracılığıyla futbolseverlerin beğenisine sunulacak. Detaylar için takipte kalın…