Galatasaray ve Fenerbahçe Derbide Buluşuyor

GALATASARAY, FENERBAHÇE İLE ÖNEMLİ MAÇA ÇIKACAK

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele, yarın saat 20.45’te Ülker Stadyumu’nda gerçekleştirilirken, sarı-kırmızılılar ligde son olarak Beşiktaş’a karşı kaybetmeleri sonrasında, Fenerbahçe’yi evinde eleyerek moral bulmayı hedefliyor.

Galatasaray, bu sezon Türkiye Kupası’na grup aşamasından başlamış durumda. Sarı-kırmızılılar, C Grubu’nda Başakşehir, Konyaspor ve Boluspor ile karşılaşarak 1 galibiyet ve 2 beraberlikle 5 puan toplayarak grubunu ikinci sırada tamamladı ve çeyrek finale yükseldi.

OSIMHEN GOLLERİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Galatasaray’ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, bu sezon attığı 26 gol ile takımının en golcü ismi olarak dikkat çekiyor. Osimhen, Trendyol Süper Lig’de 20 ve UEFA Avrupa Ligi’nde 6 gol kaydederken, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün de 11’er golle takımın diğer önemli skor kaynakları arasında yer alıyor.

KUPADA GOL SEVİNCİ FARKLI İSİMLERDEN

Galatasaray, Türkiye Kupası’ndaki 3 maçında rakip fileleri 6 kez havalandırarak, bu gollerin hepsini farklı oyuncular attı. Bu sezonki golleri kaydeden oyuncular arasında Alvaro Morata, Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir ve Eyüp Aydın bulunuyor.

DERBİ PERFORMANSI

Galatasaray, bu sezonda 4’ü Süper Lig ve 1’i TFF Süper Kupa olmak üzere toplamda 5 derbi maçına çıktı. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Ayrıca Galatasaray, Fenerbahçe ile Ülker Stadyumu’nda oynadığı son 3 derbide mağlup olmazken, bu maçlardan 2 galibiyet ve 1 beraberlik çıkardı. Cimbom, rakibine karşı deplasmandaki son yenilgisini ise 10 Nisan 2022 tarihinde 2-0’lık skorla yaşadı.