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Spor

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi Hakemleri Açıklandı

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UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF AŞAMASI

UEFA Avrupa Ligi play-off aşamasında Galatasaray ve Fenerbahçe, son 16 turuna kalabilmek için mücadele veriyor. Bu önemli maçlar öncesi,Her iki takımın hakemleri de belli oldu.

HAKEMLER BELİRLENDİ

UEFA’nın yaptığı açıklamaya göre, Galatasaray’ın AZ Alkmaar ile yapacağı maçı Portekiz Futbol Federasyonu’ndan hakem Joao Pinheiro yönetecek. Fenerbahçe’nin Anderlecht ile oynayacağı karşılaşmada ise Karadağlı hakem Nikola Dabanovic düdük çalacak. AZ Alkmaar – Galatasaray maçı, 13 Şubat TSİ 23.00’te başlayacak. Fenerbahçe – Anderlecht karşılaşması ise 13 Şubat Perşembe günü TSİ 20.45’te gerçekleştirilecek.

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