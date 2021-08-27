Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu.

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde karşı karşıya geleceği rakipleri belli oldu.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda Lazio, Lokomotiv Moskova ve Olympique Marsilya ile mücadele edecek.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda Olympiakos, Eintracht Frankfurt ve Antwerp ile eşleşti.

UEFA Avrupa Ligi’nde grup kuraları çekildi.

Temsilcilerimizden Galatasaray E Grubu’nda Lazio (Fransa), Lokomotiv Moskova (Rusya) ve Marsilya (Fransa) ile karşı karşıya gelecek.

Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise D Grubu’nda Olympiakos (Yunanistan), Frankfurt (Almanya) ve Royal Antwerp (Belçika) ile eşleşti.

UEFA Avrupa Ligi’nde grup maçları 16 Eylül’de başlayacak.