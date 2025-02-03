Galatasaray ve Gaziantep FK Maçı Canlı Yayında

GALATASARAY GAZİANTEP FK İLE YÜZ YÜZE GELİYOR

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında yarın saat 20.00’de deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Bu, iki takımın ligdeki 12. mücadelesi olacak.

İLK 11’LER BELLİ OLDU

Gaziantep FK’nın kadrosu şu oyunculardan oluşuyor: Mustafa Burak Bozan, Arda, Mustafa Eskihellaç, Kozlowski, Lungoyi, Mandouki, Sorescu, Ndiaye, Bruno Viana, Maxim, Okereke.

Galatasaray’ın sahaya çıkacağı ilk 11 ise; Muslera, Davinson, Sallai, Mertens, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Sara, Jelert, Torreira, Abdülkerim ve Osimhen şeklinde belirlenmiş durumda.