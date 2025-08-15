Haberler

Galatasaray Ve Karagümrük 11’ler Belli!

GALATASARAY VE KARAGÜMRÜK MAÇ KADROSU AÇIKLANIYOR

Galatasaray ile Karagümrük arasında oynanacak maç için ilk 11’ler belirleniyor. Maçın başlamasına kısa bir süre kala Galatasaray ve Karagümrük’ün kadroları merakla bekleniyor. Galatasaray Karagümrük maçı için muhtemel kadrolar, kimlerin sahada yer alacağı ve neden bazı oyuncuların olmadğı gibi detaylar haberimizde paylaşılacak.

TARİHİ REKABET

Galatasaray, Karagümrük ile Süper Lig tarihinde 21. kez karşılaşacak. Daha önce yapılan 20 mücadelede sarı-kırmızılı ekip 13 galibiyet elde ederken, kırmızı-siyahlı takım ise sadece 2 kez galip geldi. Ortaya çıkan 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bu dönem içinde Galatasaray, rakip kaleyi 39 kez havalandırırken, Fatih Karagümrük ise 18 golle karşılık verdi.

MUHTEMEL KADROLAR

Galatasaray’ın muhtemel 11’i: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Sane, Barış.

Fatih Karagümrük’ün muhtemel 11’i: Grbic, Atakan, Fatih, Balkovec, Ömer, Daniel, Doh, Serginho, Berkay, Ahmet, Tiago.

Maçın başlamasıyla birlikte her iki takımın da performansları büyük bir heyecanla takip ediliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Yalova’da Arazi Yangınları Kontrol Altında

Yalova'da başlayan ve Çınarcık ile Çiftlikköy ilçelerine yayılan arazi yangınları, AFAD ve itfaiye ekiplerinin etkili müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları tamamlandı.
Haberler

Düzce’de Cinayet Zanlısı Tutuklandı

Düzce'de evinde ölü bulunan İsa Şahin'in cinayet şüphesiyle aranan E.K. tutuklandı. İncelemeler, Şahin'in vücudunda kesiklerin bulunduğunu ortaya koydu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.