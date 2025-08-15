Galatasaray Ve Karagümrük 11’ler Belli!

GALATASARAY VE KARAGÜMRÜK MAÇ KADROSU AÇIKLANIYOR

Galatasaray ile Karagümrük arasında oynanacak maç için ilk 11’ler belirleniyor. Maçın başlamasına kısa bir süre kala Galatasaray ve Karagümrük’ün kadroları merakla bekleniyor. Galatasaray Karagümrük maçı için muhtemel kadrolar, kimlerin sahada yer alacağı ve neden bazı oyuncuların olmadğı gibi detaylar haberimizde paylaşılacak.

TARİHİ REKABET

Galatasaray, Karagümrük ile Süper Lig tarihinde 21. kez karşılaşacak. Daha önce yapılan 20 mücadelede sarı-kırmızılı ekip 13 galibiyet elde ederken, kırmızı-siyahlı takım ise sadece 2 kez galip geldi. Ortaya çıkan 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bu dönem içinde Galatasaray, rakip kaleyi 39 kez havalandırırken, Fatih Karagümrük ise 18 golle karşılık verdi.

MUHTEMEL KADROLAR

Galatasaray’ın muhtemel 11’i: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Sane, Barış.

Fatih Karagümrük’ün muhtemel 11’i: Grbic, Atakan, Fatih, Balkovec, Ömer, Daniel, Doh, Serginho, Berkay, Ahmet, Tiago.

Maçın başlamasıyla birlikte her iki takımın da performansları büyük bir heyecanla takip ediliyor.