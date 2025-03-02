Galatasaray ve Kasımpaşa 3-3 Berabere Kaldı

GALATASARAY-KASIMPAŞA MAÇININ DETAYLARI

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. Maçın ikinci yarısında, 52. dakikada sağ taraftan Hajradinovic’in köşe vuruşunda arka direkte yükselen Piatkowski, kafa pasıyla Ben Ouanes’e aktardı ve bu oyuncu kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Maçın skoru 1-1 oldu.

57. dakikada sağ taraftan Barış Alper’in ortasında Osimhen, penaltı noktasından şut çekti, ancak kaleci Gianniotis topu kornere çeldi. 61. dakikada orta sahada Torreira’dan topu kapan Gökhan Gül, pasını sol taraftaki Brekalo’ya aktardı. Ceza sahasına kadar ilerleyen Brekalo’nun sol çaprazdan şutunda top, Frankowski’ye çarparak ağlara gitti ve durumu 2-1 yaptı.

PENALTILAR VE TARTIŞMALI ANLAR

69. dakikada, ceza sahasının sağından serbest vuruşu kullanan Sara, kale önüne bir orta yaptı ve Davinson Sanchez, meşin yuvarlağı filelere göndermeyi başardı, skor 2-2 oldu. 71. dakikada Muslera’nın uzun topunda, Frankowski’nin uzaklaştıramadığı top sonrası kaleciyle karşı karşıya kalan Osimhen, ceza yayından aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve durum 2-3 oldu. 81. dakikada Can Keleş, Cuesta’nın müdahalesiyle yerde kaldı. VAR tavsiyesinin ardından hakem Cihan Aydın, beyaz noktayı gösterdi.

PENALTI VE MAÇIN FİNALİ

85. dakikada penaltı atışını kullanmak üzere Hajradinovic topun başına geçti ve yerden sağ köşeye vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu, durumu 3-3 yaptı.

Hakemler: Cihan Aydın, Bersan Duman, Murat Ergin Gözütok.

Kasımpaşa: Andreas Giannitos, Claudio Winck, Kamil Piatkowski, Nicholas Opoku, Yasin Özcan (Kevin Rodrigues dk. 46), Gökhan Gül, Mamadou Fall, Mortadha Ben Ouanes (Cafu dk. 90+1), Haris Hajradinovic, Josip Brekalo (Can Keleş dk. 77), Nuno da Costa. Yedekler: Sinan Bolat, Sadık Çiftpınar, Yaman Suakar, Sinan Alkaş, Taylan Utku Aydın, Atakan Müjde, Antonin Barak. Teknik Direktör: Burak Yılmaz.

Galatasaray: Fernando Muslera, Przemyslaw Frankovski, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Yusuf Demir dk. 90), Eren Elmalı (Carlos Cuesta dk. 80), Lucas Torreira (Dries Mertens dk. 90), Mario Lemina (Kaan Ayhan dk. 80), Roland Sallai (Ahmed Kutucu dk. 65), Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen. Yedekler: Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Elias Jelert, Metehan Baltacı. Teknik Sorumlu: İrfan Saraloğlu.

Goller: Mortadha Ben Ouanes (dk. 52), Josip Brekalo (dk. 61), Haris Hajradinovic (dk. 85 pen.) (Kasımpaşa); Victor Osimhen (dk. 12 pen. ve 71), Davinson Sanchez (dk. 69) (Galatasaray).

Sarı kartlar: Yasin Özcan, Mortadha Ben Ouanes, Josip Brekalo (Kasımpaşa); Mario Lemina, Carlos Cuesta (Galatasaray). – İSTANBUL