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Galatasaray Ve Konyaspor Çeyrek Finalde

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GALATASARAY VE KONYASPOR MAÇI NERDE GERÇEKLEŞTİ?

Türkiye Kupası C Grubu’nun üçüncü haftasında Galatasaray, Konyaspor ile mücadelesini evinde RAMS Park’ta gerçekleştirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda da gol sesi çıkmadı ve sonuç 0-0 berabere bitti.

KONYASPOR, GRUBU LİDER BİTİRDİ!

Bu sonucun ardından Konyaspor, 7 puana ulaşarak grubu lider tamamlayarak çeyrek finale yükseldi. Galatasaray ise 5 puanla, Başakşehir ile eşit puanda olduğu için (Galatasaray 8 sarı kart, Başakşehir 9 sarı ve 1 kırmızı kart) fair-play puanı ile birlikte 2. sırada yer alarak çeyrek finale adını yazdırdı.

Galatasaray’ın çeyrek finalde Fenerbahçe, Beşiktaş ya da Trabzonspor ile eşleşme olasılığı bulunuyor. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final müsabakaları için kura çekimi ise 6 Mart Perşembe günü saat 14.30’da gerçekleşecek.

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