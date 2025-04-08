Galatasaray Ve Samsunspor Maçı Heyecan Dolu!

GALATASARAY VE SAMSUNSPOR’UN MAÇI

Galatasaray ile Samsunspor, bu hafta gerçekleşecek karşılaşma ile Süper Lig’de toplamda 64. kez bir araya geliyor. Samsunspor Galatasaray muhtemel 11’leri ve kadrolar hakkındaki detaylar merak ediliyor. Taraftarlar, bu önemli maça dair kadroların açıklanıp açıklanmadığını sorguluyor.

MAÇ GÜN VE SAATİ

Galatasaray, 11 Nisan Cuma günü Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele saat 20:00’de Bein Sport1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Galatasaray, geride kalan dönem içinde 28 maçta 71 puan toplayarak liderlik pozisyonunu koruyor. Samsunspor ise 51 puanla 3. sırada yer alıyor.

BİLET DURUMU VE TARAFTAR İLGİSİ

Maç biletleri taraftarların büyük ilgisiyle birlikte hızla tükendi. Bu, Samsunspor taraftarlarının takımlarına olan desteklerini bir kez daha gözler önüne seriyor. Maç öncesi heyecan giderek artarken, Samsunspor’un bu zorlu mücadelede nasıl bir sonuç alacağı merak ediliyor.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında oynayacağı Samsunspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, futbolcuların üç grup halinde gerçekleştirdiği pas ve pres çalışmasıyla başladı. Antrenmanın taktik antrenman ile sona erdiği bildirildi. Galatasaray, hazırlıklarını bir gün daha sürdürecek.

MUHTEMEL KADROLAR

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Soner Gönül, Holse, Bennasser, Schindler, Emre Kılınç, Muja, Moundilmadji.

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Barış Alper, Mertens, Osimhen.